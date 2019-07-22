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Porto Riko Valisi Rossello istifa etmemekte ısrarcı

Adada binlerce kişi tarafından protesto edilen Vali Ricardo Rossello'nun görevini bırakmayacağı ancak gelecek yılki seçimlerde aday olmayacağı belirtildi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:28
Porto Riko Valisi Rossello istifa etmemekte ısrarcı

BUENOS AIRES (AA) - Günlerdir sokak protestolarına sahne olan, iç işlerinde bağımsız ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello'nun baskılar nedeniyle görevini bırakmayacağı ancak 2020'deki valilik seçimlerinde de aday olmayacağı açıklandı.

Porto Riko basınında çıkan habere göre, Porto Riko Halkla İlişkiler Sekreteri Anthony Maceira, Vali Rossello'nun güvenlik nedeniyle valiliğin resmi konutu La Fortelaza'da bulunmadığını, toplantıları da dışarıdan takip ettiğini bildirdi.

Maceira, hükümetin, göstericilerin güvenliğine öncelik verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vali, Parti Başkanlığı'nı bırakıp gelecek seçimlere katılmayarak, ülkede düzenli ve demokratik bir geçişle anayasa çerçevesinde yaşamaya devam edeceğimizi temin etmiştir. Ne kadar görevde kalacağı konusunda da gayet açıktı. Hükümet değişimi gelecek seçimlerden sonra gerçekleşecek."

Güvenlik nedeniyle Rossello'nun nerede olduğu bilgisini paylaşmayan Maceira, "Gösteriler küçümsenmiyor ancak hükümet görevini sürdürüyor. Hükümetin görevine devam etmesi bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

- Rossello'nun Parti Başkanlığı'ndan istifası

Rossello, dün yayınladığı videoyla, partisinin "Başkanlık" görevini bıraktığını, 2020'de düzenlenecek seçimlerde de aday olmayacağını açıklamıştı.

Halkına kulak veren bir vali olduğunu belirten Rossello, "Birçok hata yaptım ve özür diledim. Her şeye rağmen özür dilemenin yeterli olmadığının farkındayım. Bu durum karşısında, gelecek yıl düzenlenecek valilik seçimlerinde aday olmayacağımı ve Yeni İlerici Parti Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi sizlere bildiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

- Porto Riko'daki sokak gösterileri

Rossello hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Rossello'nun istifasını talep eden göstericiler, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda" diyerek tepki göstermişti.

Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:28
  1. içişlerinde bağımsız ABD'ye bağlı özerk bölge statüsü
  2. Porto Riko
  3. Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello

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