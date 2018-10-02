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Porto maçında forma giyemeyecek Galatasaray oyuncuları

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak Porto-Galatasaray maçı Türkiye saati ele 22.00'de başlayacak. Porto GS maçını Michael Oliver yönetecek. Galatasaray’da bazı oyuncuların cezalı bazılarının da sakatlanması nedeniyle Porto maçında forma giyemeyecek oyuncular da belli oldu. PekiPorto maçında forma giyemeyecek Galatasaray oyuncuları kim?

02 Ekim 2018 Salı 16:54
Porto maçında forma giyemeyecek Galatasaray oyuncuları

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak Porto-Galatasaray maçı Türkiye saati ele 22.00'de başlayacak. Porto GS maçını Michael Oliver yönetecek. Galatasaray’da bazı oyuncuların cezalı bazılarının da sakatlanması nedeniyle Porto maçında forma giyemeyecek oyuncular da belli oldu. Peki  Porto maçında forma giyemeyecek Galatasaray oyuncuları kim?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

Galatasaray forması giyemeyecek oyuncular

Galatasaray'da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak. Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan'ın Porto müsabakasında oynaması beklenmiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumu ise son antrenmanda belli olacak.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:54
  1. Erzurum
  2. Galatasaray
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu
  4. Porto-Galatasaray maçı

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