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Porto-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto-Galatasaray maçının başlama saati. İşte Porto Galatasaray maçında muhtemel 11’ler.

02 Ekim 2018 Salı 18:22
Porto-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto-Galatasaray maçının başlama saati   İşte Porto Galatasaray maçında muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Lig'i Porto-Galatasaray maçı 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Saat 20.55'de başlayacak karşılaşma, BeinSports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALASARAY’IN MUHTEMEL 11’LERİ

Kalede Muslera, Sağ bekte Martin Linnes, Savunmada Maicon, Onun yanında Serdar Aziz, Sol bekte Yuto Nagatomo, Defansın önünde Ryan Donk. Orta sahada Fernando Reges. Forvet arkası pozisyonunda Belhanda. Sağ kanatta Henr Onyekuru. Sol kanatta Gary Rodrigues. Forvette Sinan Gümüş (Eren Derdiyok)

PORTO’NUN MUHTEMEL 11’LERİ

Iker Casillas, Felipe, Eder Militao, Maxi Pereira, Alex Telles, Otavio, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Moussa Marega, Vincent Aboubakar

UEFA Şampiyonlar ligi D grubu Galatasaray puan durumu

Canlı skor sonuçları UEFA Avrupa Lig’i puan durumu

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:22
  1. Porto-Galatasaray maçı
  2. Iker Casillas
  3. Felipe
  4. Eder Militao
  5. Maxi Pereira
  6. Alex Telles
  7. Otavio
  8. Hector Herrera
  9. Yacine Brahimi
  10. Danilo Pereira
  11. Moussa Marega
  12. Vincent Aboubakar
  13. Muslera
  14. Martin Linnes
  15. Maicon
  16. Serdar Aziz
  17. Yuto Nagatomo
  18. Ryan Donk
  19. Fernando Reges
  20. Belhanda
  21. Henr Onyekuru
  22. Gary Rodrigues
  23. Sinan Gümüş
  24. Şifresiz
  25. kanalda yayınlanacak
  26. bein sports
  27. galatasaray maçı
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