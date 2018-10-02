Porto-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto-Galatasaray maçının başlama saati. İşte Porto Galatasaray maçında muhtemel 11’ler.02 Ekim 2018 Salı 18:22
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto-Galatasaray maçının başlama saati İşte Porto Galatasaray maçında muhtemel 11’ler
UEFA Şampiyonlar Lig'i Porto-Galatasaray maçı 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Saat 20.55'de başlayacak karşılaşma, BeinSports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALASARAY’IN MUHTEMEL 11’LERİ
Kalede Muslera, Sağ bekte Martin Linnes, Savunmada Maicon, Onun yanında Serdar Aziz, Sol bekte Yuto Nagatomo, Defansın önünde Ryan Donk. Orta sahada Fernando Reges. Forvet arkası pozisyonunda Belhanda. Sağ kanatta Henr Onyekuru. Sol kanatta Gary Rodrigues. Forvette Sinan Gümüş (Eren Derdiyok)
PORTO’NUN MUHTEMEL 11’LERİ
Iker Casillas, Felipe, Eder Militao, Maxi Pereira, Alex Telles, Otavio, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Moussa Marega, Vincent Aboubakar
UEFA Şampiyonlar ligi D grubu Galatasaray puan durumu
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