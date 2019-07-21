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Portekiz'deki orman yangınında 8 kişi yaralandı

Ülkenin ortasındaki Castelo Branco kenti çevresinde çıkan orman yangınında 7'si itfaiye görevlisi 8 kişi yaralandı

21 Temmuz 2019 Pazar 12:54
Portekiz'deki orman yangınında 8 kişi yaralandı

MADRİD (AA) - Portekiz'in ortasında, İspanya sınırı yakınlarında bulunan Castelo Branco kenti çevresinde çıkan orman yangınında 7'si itfaiye görevlisi 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Portekiz haber ajansı Lusa'nın haberinde, ülkenin orta ve güneyindeki 7 bölgedeki 19 belediyede cumartesi günü çıkan yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığı ancak Castelo Branco'da 25 kilometrelik alandaki yangın söndürme çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu yangın söndürme çalışmalarında 7 itfaiye görevlisinin yaralandığı ve vücudunda ciddi derecede yanık oluşan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Habere göre, yetkililer, Portekiz ordusunun da 20 asker ve 4 araçla destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına binden fazla kişinin katıldığını duyurdu. Bölgedeki yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığı ancak halen yapılacak çok işin olduğu belirtildi.

Yangının çevresindeki bazı yerleşim yerleri güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Dağlık bir arazi olan Castelo Branco'da 2017 Haziran-Eylül döneminde çıkan yangınlarda 114 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:54
  1. 8 yaralı
  2. Portekiz
  3. Yangın

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