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Seçim 2019 Sayfası

Portekiz'de trafik kazasında 28 Alman turist öldü

Madeira Adası'nda yoldan çıkarak devrilen otobüsteki Alman turistlerden 28'inin hayatını kaybettiği açıklandı

17 Nisan 2019 Çarşamba 23:09
Portekiz'de trafik kazasında 28 Alman turist öldü

MADRİD (AA) - Portekiz'in Madeira Adası'nda, turistleri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişinin öldüğü bildirildi.

Portekiz basınının Madeira Adası yerel yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Caniço kentinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan Alman turistleri taşıyan otobüsün bir evin üzerine devrildiği belirtildi.

Santa Cruz Belediye Başkanı Filipe Sousa, RTP3 televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada 11'i erkek ve 17'si kadın olmak üzere 28 Alman turistin hayatını kaybettiğini, Portekizli otobüs şoförü ve turist rehberinin ise hafif yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın kazanın ardından Madeira Adası'na gittiği açıklandı.

Madeira Adası'nda 2005 yılında meydana gelen trafik kazasında da 5 İtalyan turist ölmüştü.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 23:09
  1. 28 ölü
  2. Alman turistler
  3. Madeira Adası
  4. Portekiz
  5. trafik kazası

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