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Portekiz’de orman yangınları kontrol altına alındı

Portekiz’de binden fazla itfaiye erinin mücadele ettiği ve 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:45
Portekiz’de orman yangınları kontrol altına alındı

Portekiz’de binden fazla itfaiye erinin mücadele ettiği ve 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.


Portekiz’in Castelo Branco bölgesinde Cumartesi günü 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye binden fazla itfaiye eri sevk edilirken, yetkililer 3 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bugüne kadar 41 kişi acil servislere başvururken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi, 8 bin 500 hektar alanın yandığını açıkladı. Portekiz Sivil Savunma departmanı bölgedeki köylerin önlem olarak boşaltıldığını ve bazı evlerin yıkıldığını kaydetti.


Bölge sakini Carlos Martins ise kimsenin yardıma gelmediğini söyleyerek, “Traktörüm, cipim ve evim yandı. Ne polis ne itfaiye, kimse gelmedi. Yalnızız” diyerek sitem etti.


Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkilerken, birçok ana yol da ulaşıma kapatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:45
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