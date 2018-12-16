Portekiz'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

MADRİD (AA) - Portekiz'in kuzeyindeki Porto kentinin Valongo ilçesinde, bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Portekiz'in Lusa ajansının haberine göre, Acil Sağlık Enstitüsüne (INEM) ait ambulans helikopter, dün akşam saatlerinde sağlık durumu ciddiyetini koruyan bir hastayı Santo Antonio de Porto Hastanesine ulaştırdıktan sonra üssene dönüşü sırasında düştü.

Kazada 2 helikopter pilotu ile 1 doktor ve 1 hemşire hayatını kaybetti. Doktorun, uzun süredir INEM'de çalışan bir İspanyol vatandaşı olduğu belirtildi.

"Augusta A109S" tipi helikopterin düşmesine, şiddetli yağmurla bağlantılı kötü hava şartlarından dolayı helikopterin pervanesinin yüksek gerilim hattına çarpmasının neden olduğu sanılıyor.

Dağlık bir kamp alanına düşen helikopterin enkazına askeri birlikler ve itfaiye ekipleri ulaşırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.