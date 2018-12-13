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Portekiz Büyükelçisinden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti

13 Aralık 2018 Perşembe 16:00
Portekiz Büyükelçisinden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva ile görüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Saraç'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette, Türkiye ile Portekiz arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilere dair istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, yükseköğretim alanında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:00
  1. görüşme
  2. Portekiz büyükelçisi
  3. Prof. Dr. Yekta Saraç
  4. YÖK
  5. Yükseköğretim Kurulu

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