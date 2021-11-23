Portakallı tavuk pirzola tarifi, nasıl yapılır?
Portakallı tavuk pirzola tarifi, malzemeleri
Malzemeler
- 4 tavuk pirzola
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım portakalın suyu
- Yarım limonun suyu
- 1 mandalinanın suyu
- 3~4 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı portakal ve mandalina kabuğu rendesi
- Tuz
Üzeri için
- Birkaç dal taze kişniş
- Buğday salatası için
- 1.5 su bardağı haşlanmış buğday
- 1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
- 4 salatalık turşusu
- 1 domates
- Sosu için
- Zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı koruk ekşisi
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
Üzeri için
- Taze kişniş yaprakları
Portakallı tavuk pirzola nasıl yapılır?
Tavuk pirzolaları zeytinyağında mühürleyin. Portakal suyu, limon suyu, mandalina suyu, ezdiğiniz sarımsak, bal, rendelenmiş portakal ve mandalina kabuğu bir kasede karıştırın. Tuz ile tatlandırıp tavuk pirzolaların üzerine ilave edin. Kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirin. Buğday salatası için haşlanmış buğdayı bir servis tabağına alın. Dilimlenmiş siyah zeytin, küp doğradığınız salatalık turşusu ve domatesi ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tavuk pirzolalarınızı üzerine taze kişniş yaprakları ilave edin. Afiyet oslun.