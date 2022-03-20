Portakallı şam kurabiyesi tarifi nasıl yapılır? Pastane usulü, dışı kıyır içi yumuşak tarifi
Mis gibi anne kurabiyesi tarifi diğer ismiyle portakallı Şam kurabiyesi de diyebiliriz. Mutfagınızı mis gibi kurabiye kokuları ile sarabilirsiniz. İşte kolay ve pratik, dışı kıyır içi yumuşak portakallı şam kurabiyesi hazır alınmış gibi tarifi için malzemeler...
Dışı kıyır içi yumuşak portakallı şam kurabiyesi(hazır alınmış gibi) tarifi için malzemeler
- 125 gr tereyağı
- 3 yumurta(birinin sarısı üzerine)
- 1, 5 su bardağı toz şeker
- 1 küçük çay bardağı sıvı yağ
- 1 küçük çay bardağı yoğurt
- 1 küçük çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu
- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı zerdeça
- 4-5 su bardağı un
- Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Toz şeker
Dışı kıyır içi yumuşak portakallı şam kurabiyesi tarifi nasıl yapılır?
Portakalı yıkayıp rendenin ince tarafı ile rendeleyip suyunu sıkalım. Karıştırma kabına yumurta, yumuşamış tereyağı, sıvı yağ ve toz şekeri alıp mikserle çırpalım. İçine yoğurt, portakalın rendelenmiş kabuğu ve suyu, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı alıp karıştıralım. Unu bardak bardak ilave edelim. Üçüncü bardaktan sonra unu kontrollü ekleyin ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Hamurdan parça alıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Üzerine yumurta sarısı sürelim, toz şeker serpelim. Üzerini bıçakla artı şeklinde çizelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim.
Un helvası tarifi nasıl yapılır? En kolay, en pratik sütlü, pekmezli un helvası tarifleri
(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ