Her seçim suratı asılan Fatih Portakal 31 Mart için umutlu

İslam düşmanı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV’de spikerlik yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, her seçim döneminde sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor.

Seçim sonuçlarını açıklamaya başlarken yüzü gülen ancak sonlara suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

"Heyecanlı bir pazar akşamı olacak"

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.