0553 313 94 23

Her seçim suratı asılan Fatih Portakal 31 Mart için umutlu

Her seçim zamanı büyük bir umutla sonuçları açıklamaya başlayan ancak sonuçlar açıklandıkça suratı şekilden şekile giren FOX TV sunucusu Fatih Portakal, 31 Mart için de yine umutlu. Eline anket ulaştığını ve pazar akşamı çekişmelerin yaşanacağını söyleyen Portakal "çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 14:43
Her seçim suratı asılan Fatih Portakal 31 Mart için umutlu

İslam düşmanı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV’de spikerlik yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, her seçim döneminde sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor.

Seçim sonuçlarını açıklamaya başlarken yüzü gülen ancak sonlara suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

"Heyecanlı bir pazar akşamı olacak"

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FOX TV
  4. Fatih Portakal
  5. İsmail Küçükkaya
  6. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi adayı AK Parti lehine adaylıktan çekildi!
    1. Saadet Partisi adayı AK Parti lehine..
    2. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Tansu Çiller bir kez daha Yenikapı'da
    5. Şırnak'ta şehit asker için tören
    6. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    7. Geri Dönüşümcülerden Türel’e destek
    8. İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması
    9. Yahudi sermayeli Coca Cola kutusundan..
    10. Başkan adayı Duran: "Seçilmem..
    11. İmam Hatipli hafızlar bölge..
    12. "Önceliğimiz Türkiye Kupası olacak"
    13. Çin, batılı diplomatları Sincan’a..
    14. Çatalca'da göçük altında kalan işçi..
    15. Portakal'ın seçim heyecanı: Çok..
    16. Baharın müjdesi leylekler..
    17. 20 adreste torbacılara 'koçbaşılı'..
    18. "Denize düşen yılana sarılır misali..
    19. Başkan Okay, yeni dönemde yapacağı..
    20. Gider, “Belediye başkanlığını 1 dönem..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında