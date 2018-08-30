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Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Dün CHP Parti Meclisi toplantısından sonra açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na muhalif spiker Fatih Portakal’dan sert eleştiri geldi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:50
Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Kurultay tartışmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’de dün parti meclisi toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları FOX TV spikeri Fatih Portakal’ı çileden çıkarttı.

Portakal Kılıçdaroğlu’nun küskünler AK Parti’ye oy versin sözlerini hedef alarak Kılıçdaroğlu’na  ‘Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet’ diye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda Portakal ayrıca “Gerçekleri görüp rüyadan bir uyansa #CHP lideri. Aslında esas sorumlu hala kendisini partinin başında tutan hesap sormayan partililerde. Muhalefetsizlikle ülkeye zarar veriyor. Kendisine mi sorulacak kime oy verileceği? Talihsiz cümle.”İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:50
  1. Fatih Portakal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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