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Fatih Portakal'dan çok sert İlhan Kesici yorumu: Siyasi kibir...

İlhan Kesici'nin CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin ismini açıklaması öfke patlaması mıydı?

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
Fatih Portakal'dan çok sert İlhan Kesici yorumu: Siyasi kibir...

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

SİYASİ KİBRİNDEN Mİ YAPTI?

Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal da İlhan Kesici'nin CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürprizini bozduğunu söyleyerek, "Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Fatih Portakal
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Muharrem İnce
  6. İlhan Kesici

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