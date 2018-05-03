Fatih Portakal'dan çok sert İlhan Kesici yorumu: Siyasi kibir...

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.



SİYASİ KİBRİNDEN Mİ YAPTI?



Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal da İlhan Kesici'nin CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürprizini bozduğunu söyleyerek, "Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım" ifadelerini kullandı.

İlhan Kesici, CHP yönetiminin KK’ın sürprizini bozdu. Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım. — fatih portakal (@fatihportakal) 3 Mayıs 2018