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Portakal sordu Demirtaş cevapladı!

HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'tan Fatih Portakal'a mektup var.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:36
Portakal sordu Demirtaş cevapladı!

Gazeteci Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden cumhurbaşkanı adaylarına yönelik sorularına HDP'nin Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi.

Portakal, sosyal medyada 'Liderlerden çözümünü duymak istediğim 3 mesele var' ifadesini kullanarak gençlere, kadınlara ve emeklilere yönelik çalışmalarını sormuştu. Portakal, 'Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cevap var mı?' diye eklemişti.
 
Sorulara Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş'ın cevapları 'Merhaba Fatih Bey. Sorularınızın bana gelmesi biraz zaman aldı, koşullar malum.' mesajıyla sosyal medyadan paylaşıldı. 

Kaynak: Beyaz Gazete

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:36
  1. Edirne
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Twitter
  4. Fatih Portakal
  5. Cumhurbaşkanı Adayı
  6. Hdp

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  • HülyaHülya39 dk önce
    Bay Portakal "Gideceği pek bir yer de kalmadı" derken haklısınız.Hainlerin yerleri belli.
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