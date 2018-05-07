Portakal sordu Demirtaş cevapladı!

Gazeteci Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden cumhurbaşkanı adaylarına yönelik sorularına HDP'nin Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi.



Portakal, sosyal medyada 'Liderlerden çözümünü duymak istediğim 3 mesele var' ifadesini kullanarak gençlere, kadınlara ve emeklilere yönelik çalışmalarını sormuştu. Portakal, 'Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cevap var mı?' diye eklemişti.



Sorulara Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş'ın cevapları 'Merhaba Fatih Bey. Sorularınızın bana gelmesi biraz zaman aldı, koşullar malum.' mesajıyla sosyal medyadan paylaşıldı.





Kaynak: Beyaz Gazete