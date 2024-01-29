Portakal marmelatı: Türk mutfağının lezzetli simgelerinden dikkat çeken tat, lezzeti! Herkes yaptı!

Tarif defterimden;

Aslında portakallı fındık kurabiyesinde kullanmak için hazırladığımız marmeladın birazını kurabiye için ayırabilirsiniz, kalanı hafta sonu kahvaltı sofranızda ilk tükenen lezzet olur.

Servis: 250 gr'lık 2 kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

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Malzemeler:

1 kg portakal, 4 adet

400 gr toz şeker

5 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

*Portakalları iyice yıkayıp kurulayın. Kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyip kenara ayırın. Kabuğun altındaki beyaz bölümleri soyarak atın Dilimleri mümkün olduğunca segmentlerinden ayırın (içteki ince zarlar). Kalanı elinizle sıkarak sularını çıkartın ve çıkan suyuyla birlikte segmentlerinden ayırdığınız portakal içlerini püre haline gelene kadar blenderden geçirin.



*Püre haline getirdiğiniz portakal içleri, rendelenmiş kabuğu, toz şeker ve karanfillerin tepelerindeki tomurcukları büyükçe bir reçel tenceresine aktarın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte koyulaşana kadar 15 dakika pişirin (dip tutmaması için ara sıra karıştırın), limon suyunu ekleyip 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın.



*Marmeladın ilk sıcaklığı geçince sterilize edilmiş cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.



Kısa notlar;

*Marmelat için ince kabuklu bol sulu portakallardan seçin.



*Marmeladın kıvamı için piştikten sonra bir tatlı kaşığı kadarını küçük bir tabağa alın, yayılmıyorsa olmuş demektir, yayılıyorsa 3 - 4 dakika daha pişirin.





