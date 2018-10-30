Fatih Portakal'ın 'pes' dedirten İstanbul Havalimanı yorumu

Dünyanın gündeminde İstanbul'un görkemli yeni havalimanı var. İstanbul'u dünyada havacılığın yeni merkezi halina getirecek olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zafer anıtı diktik" sözleriyle ifade ettiği İstanbul Havalimanı dün görkemli bir törenle hizmete girdi. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı mega proje; hava yolu sektöründe dengeleri değiştirdi.

Portakal hazmedemedi

Türkiye'ye dünyadan tebrikler üst üste gelirken, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yatırımın karlılığını sorguladı.

"Boşa giden para demeyeyim ama..."

Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi, kar getirecek midir?Boşa giden para demeyeyim ama Atatürk Havaalanı geliştirilseydi daha uygun olur muydu olmaz mıydı cevaplarının alınması açısından da önemli.. Neticede burası yapıldı hayırlı olmasını dilemek gerekiyor." şeklinde konuştu.