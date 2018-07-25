Portakal CHP'den ümidi kesti

FOX spikeri Fatih Portakal, tatil boyunca da gündemden uzak değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki koltuk kavgasını değerlendiren Portakal, iki ismin de peşinden gidilmeyeceğini söyledi.

GÜVENİLİR BİRİ İSİM LAZIM...

Fatih Portakal, partide güvenilir yeni bir isme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.