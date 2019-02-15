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Porsuk Çayı’nda ceset bulundu

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 11:45
Porsuk Çayı’nda ceset bulundu

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.


Yeni Mahalle Porsuk Caddesi Tabakhane Mevkiinde Belediye ekipleri tarafından çay içerisinde temizlik çalışmalarının yapıldığı esnada bir erkek cesedi bulundu. Çalışanların suda cesedi görmesi üzerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar cesedi su kenarına çıkarttı. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı ve uzun süre suda kaldığını belirlendi. Olay yerinde ilk incelemeleri yapılan ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



17 Ocak’ta ihbar edilen şahıs olduğundan şüpheleniyor


Geçtiğimiz 17 Ocak tarihinde, vatandaş tarafından Porsuk Çayı’na bir kişinin düştüğü ihbar edilmişti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalarda bir bulguya rastlamayıp, çalışmalarını sona erdirmişti. Bugün Porsuk Çayı’nda bulunan ve uzun süre suda kaldığı tahmin edilen cesedin, 17 Ocak’ta ihbar üzerine aranan şahıs olabileceği tahmin ediliyor.


Olay ile alakalı çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:45
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