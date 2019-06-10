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Porsche’nin tercihi Falken

Falken, geniş kapsamlı OEM iş birliklerini, Avrupa’nın lider otomobil üreticisi VW Group’un en prestijli markası Porsche’nin Macan modeliyle genişletti- Falken Tyre Europe Yöneticisi Christian Stolting:- "Porsche Macan'a OEM sertifikasyonu bu stratejiyi onaylamakla kalmıyor, aynı zamanda lastiklerimizin kalitesi için de önemli bir kanıt niteliğinde. Porsche'ye lastik tedarik etmek bizim için bir gurur"

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
Porsche’nin tercihi Falken

İSTANBUL (AA) - Falken, geniş kapsamlı OEM iş birliklerini, Avrupa’nın lider otomobil üreticisi VW Group’un en prestijli markası Porsche’nin Macan modeliyle genişletti.

AKO Grup açıklamasına göre, Türkiye Distribütörlüğünü AKO Grup’un yaptığı Falken’in ultra yüksek performans lastiği Azenis FK510, Porsche tarafından onaylandıktan sonra mevcut Porsche Macan üretimi için fabrikaya teslim edilmeye başladı.

Falken'in en çok satan AZENIS FK510'un SUV versiyonu, Porsche Macan’da 235 60 R18 ve 255 55 R18 ebatlarında tedarik edilecek. Bu ebatlardaki lastikler “W” hız sembolüne (270 km/s'ye kadar) ve sırasıyla 103 ve 105 yük endeksine sahip.

- FK510 serisi lastikler geliştirilmiş aşınma direnci sağlıyor

Başarılı bir ultra yüksek performans lastiği modeli olan AZENIS FK510, 2017'den beri SUV'ler için de üretiliyor. AZENIS FK510 SUV lastikleri, yenilikçi bir karkas tasarımıyla yüksek direksiyon hakimiyeti sağlıyor. Bu özelliğiyle yüksek sürüş konforu ve geliştirilmiş sürüş stabilitesi sunuyor.

Porsche Macan, özellikle sportif sürücülere yönelik Falken FK510’un üstün özelliklerini en iyi şekilde kullanabileceği eşsiz bir platform olarak dikkati çekiyor. ACP (Adaptif Sabit Basınç) sırt teknolojisi, fren performansını, yön dengesini ve sürüş dinamiklerini iyileştiriyor.

Islak zeminde mükemmel frenleme özelliklerinin yanı sıra, AZENIS FK510 SUV uzun kullanım ömrü ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Falken mühendisleri tarafından tasarlanan ve çığır açan bir kauçuk bileşiği olarak tanımlanan 4D NANO tasarım teknolojisini kullanan FK510 serisi lastikler, bu özellikleriyle yüksek yol tutuş özelliğinin yanı sıra, geliştirilmiş aşınma direnci de sağlıyor.

- "Karlı segmentlerde geniş bir ürün yelpazesi sunma stratejimiz hız kazandı"

Falken Tyre Europe Yöneticisi Christian Stolting, "Bu lastiklerin piyasaya sürülmesiyle, sürekli büyüyen ve karlı segmentlerde geniş bir ürün yelpazesi sunma stratejimiz hız kazandı." ifadelerini kullandı.

Stolting açıklamasını, "Porsche Macan'a OEM sertifikasyonu bu stratejiyi onaylamakla kalmıyor, aynı zamanda lastiklerimizin kalitesi için de önemli bir kanıt niteliğinde. Porsche'ye lastik tedarik etmek bizim için bir gurur." diye sürdürdü.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
  1. AKO Grup
  2. Falken
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