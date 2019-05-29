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Poroşenko’nun vatandaşlıktan çıkardığı Saakaşvili yeniden Ukrayna’da

Ukrayna’nın bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilen Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili, Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığını almasının ardından vatandaşlığını tekrar alarak, Ukrayna’ya geri geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:28
Poroşenko’nun vatandaşlıktan çıkardığı Saakaşvili yeniden Ukrayna’da

Ukrayna’nın bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilen Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili, Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığını almasının ardından vatandaşlığını tekrar alarak, Ukrayna’ya geri geldi.


Vladimir Zelenskiy Ukrayna Devlet Başkanlığı görevini üstlendikten sonrapolitik bir karara imza attı. Zelenskiy, bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilen Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili’ye yeniden Ukrayna vatandaşı olma fırsatı tanıdı. Zelenskiy tarafından vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.


Borispol Havalimanı’nda destekçilerinin sloganları eşliğinde karşılanıp basına açıklamada bulunan Saakaşvili Ukrayna halkının onu sevdiğini ve sınır muhafızlarının onu özlediğini söyledi. Saakaşvili, “İnsanların duygularını görüyor musunuz? Bu ülkede pek çok insan beni seviyor hatta sınır muhafızı kız bile beni özledi. Beni destekleyen ve burada karşılayan tüm insanlara teşekkür ediyorum, doğruları yazan demokratik gazetecilere de teşekkür ediyorum. Ben tüm her şeyde size ve Ukrayna hükümetinin gelişmesi için elimden geleni yapacağım. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu teşebbüsü ile bağımsız ve yetenekli bir siyasetçi olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.


Mikheil Saakaşvili 2004-2007 ve 2008-2013 yıllarında Gürcistan’ın Devlet Başkanlığı görevinde bulundu. Başkanlığı tamamladıktan sonra Gürcistan’dan ayrıldı. Politikacının aleyhine bir dizi ceza davası açıldı ve Saakaşvili’nin hakkında ülkede soruşturma ilan edildi. Gürcistan’da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013’ten bu yana ülkesine dönemiyor.


Saakaşvili, 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesini terk eden ve hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığı vermiş ve Odessa Valisi olarak atamıştı. Kasım 2016’da isePoroşenko Saakaşvili’yi bölgeyi geliştirme vaatlerini yerine getirmediğini gerekçesiyle görevden almıştı.


Temmuz 2017’de ise, Poroşenko Saakaşvili’yi Ukrayna vatandaşlığından çıkarmıştı. ABD’de bulunduğu esnada vatandaşlıktan çıkarılma kararı imzalanan Saakaşvili, önce Avrupa’ya gelmiş, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarları ile Ukrayna’ya giriş yapmıştı. Daha sonra emniyet güçlerince yapılan bir operasyon ile Kiev’de bulunduğu bir restorandan alınan Saakaşvili, Polonya’ya sınır dışı edilmişti.


Dün ise Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seçimlerden önce vaat ettiği gibi, eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’ye elinden alınan Ukrayna vatandaşlığını geri verdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:28
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