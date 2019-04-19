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Seçim 2019 Sayfası

Poroşenko ve Zelenskiy stadyumda son kozlarını paylaştı

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Kiev Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelerek tartıştı.

19 Nisan 2019 Cuma 23:33
Poroşenko ve Zelenskiy stadyumda son kozlarını paylaştı

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Kiev Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelerek tartıştı.


İkinci tura kalan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Kiev Olimpiyat Stadı Poroşenko ve ünlü komedyen Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi tüm Ukrayna’nın huzurunda kozlarını paylaştı. Program yöneticileri tarafından kendilerine sırayla beşer dakika konuşma hakkı tanınan iki siyasi rakip, yapılan yolsuzluklardan, Kırım konusundan, ülkenin askeri ve siyasi gereksinimlerinden bahsetti.



“Gerekirse Putin’in önünde diz çökerim demiştin”


Poroşenko’nun Zelenskiy’e “Gerekirse Putin’in önünde diz çökerim demiştin’ sözlerini hatırlatmasının ardından Zelenskiy, “Ben Putin’e gerekirse önünde diz çökerim yeter ki Ukrayna halkı diz çökmesin demiştim evet bunu bulabilirsiniz araştırırsanız. Buradan bir kere daha söylüyorum. Ukrayna’nın huzuru ve refahı için, oğlunu askerden bekleyen her annenin, kocasının savaştan dönmesini bekleyen her kadının, babasını savaştan bekleyen her çocuğun önünde diz çökmeye hazırım ve Poroşenko’yu da buna davet ediyorum” diyerek elindeki mikrofonu bıraktı ve orada bulunan halkın önünde diz çöktü. Poroşenko ise bu harekete karşılık yüzünü bayrağa ve sırtını halka dönerek Zelenskiy’le beraber diz çöktü ve stadyumda bulunan halk tarafından bu hareket coşkuyla karşılandı.



“Poroşenko seçilirse ülke beş yıl daha böyle gider”


Stadyuma gelen bir vatandaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanların yani Ukrayna vatandaşlarının iyi maaşa ve düzgün bir yaşam kalitesine ihtiyaçları var. Şuan bunlar ülkemizde yok. Bir emekli 50 dolarla nasıl yaşayabilir ki? Nasıl aylık masraflarını karşılasın? 1998 yıllarında emeklilerin hakları gözetiliyordu ama şimdi öyle değil. Kanunlar çok saçma. Poroşenko da aynı, eski başbakan Timoşenko da aynı. Ülke bir beş yıl daha böyle gider, eğer Poroşenko gelirse” dedi.



70 bin vatandaş stadı doldurdu, 10 bin polis görev aldı


Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, stadyuma 70 bin kişinin geldiği, 10 bin polisin görev aldığı ve organizasyonun toplam maliyetinin 300 bin doları bulduğu bildirildi.


31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin 21 Nisan’da yapılacak olan ikinci tura kalmasının ardından, ünlü komedyen Zelenskiy tarafından Poroşenko’ya stadyumda tartışma teklifi gelmişti ve Poroşenko bu teklifi “Stadyumsa stadyum. Orada olacağım” diyerek kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 23:33
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