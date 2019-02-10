İngiliz hakim BBC’yi haksız buldu! Poroşenko davayı kazandı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşme için para ödediğini iddia eden İngiliz kanalı BBC’ye açtığı davayı kazandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen sene Haziran ayında yaptığı resmi ikili görüşme için, Trump’ın avukatı Michael Cohen’e 400 bin-600 bin dolar arasında ödeme yaptığını iddia eden İngiliz televizyon kanalı BBC'ye dava açmıştı. İtiraz dilekçesi kabul edilmedi Açılan dava sonucu İngiliz hakim Justice Nicklen, BBC’nin iddialarının asılsız ve tek taraflı olduğuna karar verdi. Nicklen’ın BBC’nin itiraz dilekçesini de kabul etmediği bildirildi.



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