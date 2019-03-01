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Pop sanatçısı Altay’dan Maltepe’de nostalji rüzgarı

Türk pop müziğinin sevilen ismi, besteci Altay, radyo programcısı Duygu Atakan’ın müzikli sohbet programına konuk oldu.

01 Mart 2019 Cuma 14:19
Pop sanatçısı Altay’dan Maltepe’de nostalji rüzgarı

Türk pop müziğinin sevilen ismi, besteci Altay, radyo programcısı Duygu Atakan’ın müzikli sohbet programına konuk oldu.


Maltepe Belediyesinin Şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Altay, müzikseverler ile bir araya geldi. 2000 yılında “Kalpsizsin” isimli ilk albümünü yayınlayan sanatçı, imza attığı albümlerinden eserler seslendirdi. Altay, “Var Ya”, “Sensizim” isimli, milyonların gönlünde fetheden geçmiş dönem şarkılarının da aralarında bulunduğu eserlerini müzikseverler ile birlikte söyledi.


Geçtiğimiz yıl yayımladığı “Kalp Gözüm” isimli albümünden eserlere yer veren Altay, “Keşke Aramasaydın” isimli son klip şarkısını da seslendirdi. İşinin ve ailesinin kendisini ayakta tuttuğunu ifade eden ve ailenin önemine değinen Altay, "Çocuklarınıza, anne babanıza onları sevdiğinizi söyleyin. Onlarla ilgilenin. Hak ettikleri zamanı ayırmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:19
  1. sanat
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