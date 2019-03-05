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"Ponzi" dosyası uzlaşmada

Bursa’da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında bin 50 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan 1’i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

05 Mart 2019 Salı 13:34
"Ponzi" dosyası uzlaşmada

Bursa’da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında bin 50 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan 1’i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti duruşmanın son celsesinde sanık ve müştekilerin uzlaşma bürosuna gitmesine karar verdi.


Bursa’da ponziolarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz yargılanan Gökmen Ş, Serkan Ç, Selçuk T, Barış B, Erkan K, Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı kadın sanık, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.


Hakkında 798 yıla kadar hapis cezası talep edilen Arzu Mertkil, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan Bey’in ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benimle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.


Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından mağdurların 10’arlı gruplar halinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine ve bilirkişi incelemesinin beklenmesine, Mertkil’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:34
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