0553 313 94 23

"Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin iyi niyetli olmadığını söyledi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
"Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin iyi niyetli olmadığını belirtti.

Kasımi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Pompeo'nun bölgedeki ziyaretlerine ilişkin bir soruya, "Pompeo'nun girişimleri iyi niyetli değil. Onlar bölgede gerginlik ve kaos istiyorlar. Onlar Kudüs işgalcisi rejimi (İsrail) destekliyor, İslam ülkelerinin altını oyuyorlar. Pompeo bu gezisiyle İran'a olan düşmanlığı yaygınlaştırmaya çalışıyor." dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen özel ödeme mekanizmasıyla ilgili bir soru üzerine Kasımi, AB ülkelerinin ABD'nin baskılarına direnemediğini yineleyerek, "AB, SPV (Special Purpose Vehicle-Özel Amaçlı Araç) sistemini yürürlüğe koymakla ilgili bir alt yapıya sahip değil. ABD'nin şiddetli baskısı var. ABD, SPV'nin uygulamaya geçmemesi için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin İran'a yönelik yaptırım kararına ilişkin ise Kasımi, ülkesinin mütekabiliyet hakkının mahfuz olduğunu belirterek, "Avrupa ülkelerinin bu girişimi yanlıştır. İran'ın mütekabiliyet hakkı mahfuzdur. Bu girişimi asla cevapsız bırakmayacağız." diye konuştu.

Avrupa Birliği, geçen hafta, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine yaptırım uygulama kararı almıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. İran Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Behram Kasımi
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Konseyi, sarı yeleklilerin gazetecilere saldırısını kınadı
    1. Avrupa Konseyi, sarı yeleklilerin..
    2. Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
    3. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    4. Plaka ile araç hasar kaydı sorgulama..
    5. Denizlerde fırtına uyarısı
    6. Vatandaştan Erdoğan'ın Kredi Kartı..
    7. "Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli..
    8. "Kupa, Galatasaray'ı elersek..
    9. Bayram Oteli'nde kamu görevlileriyle..
    10. Kaza tespit tutanağı nedir? | Kaza..
    11. CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sayısal Loto'da..
    12. Metin Şentürk'ten, AK Parti'li adaya..
    13. Eski Ukraynalı komutan duyurdu: Rusya..
    14. "Dizileri trafik kuralları..
    15. 38 yıl sonra yakalanıp ülkesine..
    16. Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    17. İşkur alımları ne zaman 2019 İŞKUR..
    18. Kastamonu'da sahte para operasyonu
    19. Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'ye..
    20. Türkiye'den flaş IKBY kararı! Uçuş..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!