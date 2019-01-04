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Küstah Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler kullandı. Pompeo "Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır." dedi

04 Ocak 2019 Cuma 08:43
Küstah Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki kararının net olduğunu belirterek, "Askerlerimiz oradan çıkacak. Başkan aynı zamanda, DEAŞ ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Orta Doğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu." Dedi.

Pompeo, Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan muğlak değil

ABD'nin Suriye'den çekileceğini yineleyen Pompeo, çekilme konusunda bir gecikme durumunun söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Başkan Suriye konusunda muğlak değil. Askerlerimiz oradan çıkacak. Başkan aynı zamanda, DEAŞ ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Ortadoğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu. İran ile mücadele devam ediyor. Bunların hepsini yapacağız. Bu sonuçları elde etmeye devam edeceğiz. Bunları basitçe Amerikan kuvvetleri Suriye'den çıktığı bir zamanda yapacağız. Size bir takvim veremem. Düşmanlarımızın tam olarak ne zaman ayrılacağımızı bilmelerini istemiyorum." cevabını verdi.

Skandal Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın talimatlarının açık olduğunu belirten Pompeo, çekilme sürecini Trump'ın talimatları ile tutarlı bir şekilde icra etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Suriye konusunda Trump'ın verdiği talimatlara değinen Bakan Pompeo, burada Türkiye'ye ilişkin skandal bir ifade kullandı.

Pompeo, "Bunları tüm cephelerde yerine getireceğiz. Sadece çekilme değil, Başkan'ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar: Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır." diye konuştu.

"Erdoğan'la çalışmamız gereken çok alan var"

Sunucunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "güvenilir bir ortak mı?" sorusuna yanıt veren Pompeo, "Türklerle üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. NATO müttefikiler. Amerikalıların ilgilendiği ve Amerikalıların güvenliğini sağlayan şeylere oldukça destek oldukları yerler var." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilgili kaygı duydukları konuların da bulunduğunu savunan Pompeo, Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye gideceğini hatırlatan Pompeo, "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 08:43
  1. Mike Pompeo
  2. Donald Trump
  3. Suriye

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