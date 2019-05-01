Pompeo'dan "Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terketme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bundan vazgeçirildiğini savundu.

Bakan Pompeo, Amerikan kanalı Fox News'e konuşarak, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Maduro'nun kısa bir zaman önce ülkeyi terkederek Küba'ya gitmeyi planladığını belirten Pompeo, "Ruslar devreye girerek Maduro'yu bu kararından vazgeçirdi." ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Umarım (Maduro) bu kararı tekrar düşünür ve o uçağa biner. Açıkça belirttiğimiz gibi, biz Venezuela Ulusal Meclisini ve geçici Başkan Juan Guaido'yu destekliyor, Venezuela halkının ekonomilerini geri kazanma zamanının geldiğine inanıyoruz. Böylece aç çocuklar yemek yiyebilir ve hasta olanlar ülkenin sınırında bekleyen ilaçları elde edebilirler." dedi.

- "Maduro'ya destek veren ülkeler tarihin yanlış kısmında"

Mike Pompeo, "Rusya, Çin, Türkiye, Küba, Bolivya, İran, Nikaragua, Urugay, Meksika, Suriye, Güney Afrika, Belarus, Kamboçya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin hala Maduro'ya destek verdiği ve ABD yönetiminin bu ülkelere Juan Guaido'yu tanıması için baskı yapıp yapmadığı" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Dışişleri Bakanlığımız bu konuda oldukça sıkı çalışıyor. Şu an 50'den fazla ülke Guaido'yu tanıdı. Bu saydığınız ülkelere tarihin yanlış kısmında olduklarını açıkça belirttik. Venezuela halkı, Venezuela'da gerçekleşen tahribatın yeniden inşa edilmesini, hukuk devletinin ve demokrasinin kurulmasını istiyor. Oraya varacaklarına inanıyorum. ABD ve Güney Amerika ülkeleri bunu destekliyor."

Öte yandan Pompeo, Maduro yönetiminin ABD'nin Venezuela'yı işgal etmek istediği yönündeki açıklamalarını reddetmeyerek, ABD'nin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Pompeo, "Şayet Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için gerekliyse, Başkan (Donald Trump), askeri güç kullanma seçeneğinin mevcut olduğu konusunda oldukça açık ve tutarlı. Umuyoruz ki böyle birşey olmaz. Umarız ki Maduro'nun şiddete başvurmadan ayrılacağı barışçıl bir çözüm olur. Şiddete başvuranları izliyoruz ve onları sorumlu tutacağız. Başkan (Trump), Venezuela demokrasisinin yenileneceği konusunda çok net açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.