Pompeo'dan Nijerya başkan adaylarına "seçim telefonu"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya'da başkanlığa aday olan Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar ile görüşerek, adil ve şeffaf bir seçim çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözü Yardımcısı Robert Palladino, Bakan Pompeo, Başkan Buhari ve Abubakar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Pompeo'nun yarın yapılacak başkanlık seçiminin özgür, adil, şeffaf ve barışçıl olması gerektiğine vurgu yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"(Pompeo), adayların barış anlaşması imzalamasını ve güvenilir bir seçim olarak çıkan sonucu kabul etmek konusunda verdikleri taahhüdü memnuniyetle karşıladı. Bakan ayrıca, yarınki seçimin Nijerya ve Afrika'da demokrasinin geleceği için kritik önem taşıdığını belirtti."

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