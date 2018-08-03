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Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması: İhlal ediyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözün çok gerisinde olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:47
Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması: İhlal ediyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma sözü verdiğini hatırlatarak, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadesini kullandı.

Pompeo, öte yandan hala istedikleri nihai sonuca erişmek için gidilecek yola sahip olduklarını görebildiklerini kaydetti.

Nisan ayından bu yana Kuzey Pyongyang'ı üç kez ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur'da haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki zirveye de refakat etmişti.

Pompeo, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda yürütülen müzakerelere liderlik ediyor.

TRUMP KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:47
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Kuzey Kore

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