Pompeo'dan Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e ziyaret

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuveyt, İsrail ve Lübnan'ı ziyaret edeceği ve ikili ilişkiler, ortak çalışma alanları ile İran konusunu ele alacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun 19-23 Mart'ta Kuveyt, İsrail ve Lübnan'ı ziyaret edeceği bildirildi.



Pompeo'nun, söz konusu ülke yetkilileriyle toplantılar yapacağı, İsrail'de Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle de bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan, bölgesel istikrarın sağlanması, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra İran rejiminin zararlı faaliyetlerine karşı koyma konularını da ele alacak." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt, İsrail ve Lübnan için "bölgenin güvenlik, istikrar ve ekonomik refahı için kritik öneme sahip ülkeler" tanımlaması yapılan açıklamada, ABD'nin bu ülkeler ile olan ilişkilerini güçlendirmekte kararlı olduğu vurgulandı.

- Orta Doğu Stratejik İttifakı vurgusu

Açıklamada, Kuveyt ile ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ortaklıklar, terörle mücadele, ticaret ve yatırımın artırılması, küresel enerji kaynaklarının korunması ve bölgedeki dini hoşgörü ve özgürlüğün sağlanması gibi ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bakan (Pompeo), Kuveyt Emirine Körfez anlaşmazlığına çözüm bulmadaki rolünü vurgulayacak ve Orta Doğu Stratejik İttifakının (MESA) kurulması konusunda birleşmiş bir Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinin (GCC) önemine değinecektir."

Ayrıca ABD'nin hala kurulum aşamasında olan MESA konusunda içinde Mısır ve Ürdün'ün de olduğu ortak ülkelerle görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletlerde 28 Eylül'de yapılan GCC + 2 toplantısından bu yana üyeler, ekonomik ve enerji ayaklarını tartışmak için 9 Ocak’ta Umman’da, 21 Şubat’ta da siyasi ve güvenlik ayaklarını görüşmek üzere Washington’da bir araya geldiler." ifadelerine yer verildi.

- Enerji görüşmesi

Öte yandan Pompeo'nun İsrail'deki görüşmelerinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrailli yetkililer ile bir araya geleceği, enerji ve güvenlik konularında iş birliği yapılması çağrısında bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'nun, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanması konusunda görüşmeler yapacağı, Ağlama Duvarı ve Hazreti İsa'nın mezarının bulunduğuna inanılan Kıyamet Kilisesi'ne (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) giderek dini hoşgörüyü destekleme ve antisemitizme karşı mücadele konusunda da açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

- İran ile mücadele

Ayrıca Pompeo'nun liderlerle Tahran yönetimine karşı mücadelenin önemine değineceği belirtildi.

Açıklamada, "İran rejimi, Orta Doğu'daki istikrara en büyük tehdittir. Bakan, ABD’nin, Hizbullah ve Hamas’ın yasa dışı tünel açması, İran menşeli yüzlerce roket ve füzenin İsrail’e atılması ve İran'ın saldırganlığı ile mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayacak. Ayrıca Lübnan yönetimindeki Hizbullah etkisine dair endişesini yineleyecek." ifadeleri yer aldı.