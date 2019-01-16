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Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay aracına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalararası güdümlü füze peşinde koştuğunu iddia etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:04
Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay aracına ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - İran'ın uzay aracı fırlatmasına atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalararası güdümlü füze peşinde koştuğunu öne sürdü.

Bakan Pompeo, İran'ın bugün ilk uzay aracını fırlatmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İran'ın uzaya araç göndermesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini savunan Pompeo, "Bu, İran'ın bir kere daha Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden güdümlü füze peşinde koştuğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

İran, geçen haftalarda uzaya 3 uzay aracı fırlatacağını açıklamış, bu açıklama ise ABD yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Pompeo, uzay araçlarının fırlatılmasında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunmuş, Tahran yönetimini, sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:04
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. güdümlü füze
  4. iran
  5. uzay aracı
  6. yaptırım

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