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Mike Pompeo'dan düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de düşürülen Rus askeri uçağının, bölgedeki sorunlara yönelik kalıcı, barışçıl ve siyasi çözümler bulmanın önemini hatırlattığını belirterek, "ABD, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait uçaksavar ateşiyle düşürülen Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyor." açıklamasında bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 22:24
Mike Pompeo'dan düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de düşürülen Rus askeri uçağının, bölgedeki sorunlara yönelik kalıcı, barışçıl ve siyasi çözümler bulmanın önemini hatırlattığını savundu.

Pompeo, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, uçağın düşürülmesini "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirerek, "ABD, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait uçaksavar ateşiyle düşürülen Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyor." ifadesini kullandı.

'TEHLİKELERİ HATIRLATIYOR'

Pompeo açıklamasında ayrıca, "Düşürülen Rus uçağı herkese bölgedeki sorunlara yönelik kalıcı, barışçıl ve siyasi çözümler bulmanın gerekliliğini ve Suriye'de gerçekleştirilen askeri operasyonlarda yapılan yanlış hesaplamaların yol açtığı tehlikeleri hatırlatmaktadır." görüşüne yer verdi.

Durumun, Suriye sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) uyarınca acilen çözüme kavuşturulmasına dikkati çektiğini vurgulayan Pompeo, "Yaşanan olay, bölgeyi tehdit eden İran'ın tehlikeli silah sistemlerini bir şekilde Suriye'ye yöneltmesine son verilmesinin önemini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Suriye'de radardan kaybolan 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 askeri uçağının, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti. Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, uçağın ve ölen mürettebatın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu savunmuştu.

İsrail ordusu ise suçlamaları reddederek, olaydan Suriye rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:24
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