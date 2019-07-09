0553 313 94 23

Pompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf'a danışmanlık görevi

ABD'nin tanınan kanaat önderlerinden Hamza Yusuf, ABD Dışişleri Bakanlığına insan hakları danışmanı olarak atandı- Yusuf, "Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına alet olduğu" gerekçesiyle ABD'li Müslümanların tepkisini topladı

09 Temmuz 2019 Salı 22:38
Pompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf'a danışmanlık görevi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin tanınan kanaat önderlerinden Hamza Yusuf, ABD Dışişleri Bakanlığına insan hakları danışmanı olarak atandı.

ABD'deki ilk İslami üniversite olan Zaytuna Kolejinin kurucusu Yusuf'un, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından belirlenen 10 kişilik danışmanlık kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekibin farklı etnik ve dini yapıya sahip kişilerden oluştuğunu ve amacının ABD'nin dış politikasında insan haklarının rolünü incelemek olduğunu ifade etti.

- Müslümanlardan Yusuf'a tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi ile kurduğu yakın ilişki nedeniyle son dönemde ABD'deki Müslüman toplumundan ciddi eleştiriler alan Yusuf, "Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına alet olacağı" gerekçesiyle de eleştirildi.

Princeton Üniversitesinde İslami Bilimler Profesörü Usaama al Azami, İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesine konuşarak Yusuf'u eleştirdi.

Yusuf'un söz konusu pozisyonu kabul etmesini "Batı İslamı'nda sıkıntılı gelişme" olarak nitelendiren Azami, şu ifadeleri kullandı:

"Batıdaki en tanınmış ve kabul görmüş İslam alimlerinden birinin Amerikan tarihinin en İslam karşıtı ve rüşvetçi yönetimi ile çalışması, Müslümanlar tarafından kolayca unutulmayacak ve affedilmeyecek bir karardır. Bu durum, 9/11 saldırıları sonrasında (George) Bush yönetimine tavsiye vererek birçok Müslümanı Cumhuriyetçilere oy veremeye çağırmaktan bile kötü bir olaydır."

- BAE ile olan yakınlığı dikkati çekiyor

Yusuf'un, "Müslüman Toplumlarda Barışı Teşvik Forumu" adlı BAE merkezli bir kurumun üst düzey yöneticileri başta olmak üzere BAE yönetimi ve diğer kuruluşlarla yakın irtibat halinde olması dikkati çekiyor.

Özellikle ABD'deki Müslüman toplumu tarafından, "BAE ile olan siyasi ilişkileri sebebiyle uluslararası aktör haline geldiği" için eleştirilen Yusuf'un, ABD'deki siyasi kurumlar ve siyasetçilerle yakın ilişki kurduğu biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 22:38
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf
  3. Birleşik Arab Emirlikleri (BAE)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı
    1. ABD 2020 Başkanlık seçimi için..
    2. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    3. Gürcistan’da Borçalı Türklerinden,..
    4. TV5, "fişlendi" diye yayına çıkardığı..
    5. Fransa'da "devletin silah satışı..
    6. Meksika Hazine Bakanı istifa etti
    7. Boeing 737 satışlarında kritik düşüş
    8. Pompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza..
    9. Başörtüsüne saldıran Barış..
    10. Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
    11. Su dolu kanala düşen araçta, kocasının..
    12. 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı,..
    13. Eşini ve kayınpederini öldürdüğü iddia..
    14. Astsubay karısını ve kayınbabasını..
    15. Kayısı kaç kaloridir? Kayısının besin..
    16. Emine Erdoğan’dan atölye açılışı
    17. Doğum sancısına nasıl hazırlanılır?..
    18. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    19. Başkan Alim Işık: Belediye Kütahyaspor..
    20. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    21. ALES/2 2019 sınav merkezi tercihleri..
    22. Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar..
    23. Özbekistan'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    24. Denizli’de otomobil takla attı: 1..
    25. ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!
    26. İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
    27. Tenis: Wimbledon
    28. Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    29. TBMM Genel Kurulunda gerginlik
    30. ’Yuvaya Dönüş’ filminin galası..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler