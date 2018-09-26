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Pompeo'dan AB ülkelerine İran tepkisi! ' Küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ülkelerine İran konusunda sert tepki gösterdi. Pompeo, "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
Pompeo'dan AB ülkelerine İran tepkisi! ' Küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için yeni bir mekanizma kurma planına, "Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diyerek tepki gösterdi.

Pompeo, New York'ta katıldığı bir panelde, İran yönetimine yönelik sert uyarılarını sürdürdü.

İran'ın bölgeye ve dünyaya tehdit oluşturduğunu dile getiren Pompeo, bazı ülkelerin ise buna destek olduğunu savundu.

"SON DERECE RAHATSIZIZ"

Bakan Pompeo, "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları bir araya gelmiş, toplantı ardından okudukları bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Avrupa Ülkeleri
  3. İran Tepkisi
  4. Mike Pompeo
  5. ABD
  6. İran
  7. Avrupa

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