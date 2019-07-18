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Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başta Doğu Akdeniz'deki enerji projesi ve ikili ilişkiler olmak üzere, birçok bölgesel meseleyi ele aldı- Pompeo Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife ile de görüşerek bölgedeki gerginliği, denizlerdeki dolaşım özgürlüğünü ve İran'ın faaliyetlerini engelleme konularına değindi- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus:- "Bakan Pompeo, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı"

18 Temmuz 2019 Perşembe 05:08
Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, başta Doğu Akdeniz'deki enerji projesi ve ikili ilişkiler olmak üzere, birçok bölgesel meseleyi görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo-Dendias görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pompeo ve yeni atanan Dendias'ın iki ülke arasındaki ilişkinin önemine değindiğini belirten Ortagus, "Ayrıca "Bakan Pompeo, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı." ifadelerine yer verdi.

Bununla beraber Ortagus, Pompeo'nun enerji projeleri kapsamında Doğu Akdeniz'deki ağın genişletilmesi için Yunanistan'a verdiği çabalar için teşekkür ettiğini aktardı.

- Pompeo, Bahreynli mevkidaşıyla da görüştü

Öte yandan Ortagus, Pompeo'nun aynı gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki "Gelişmiş Dini Özgürlükler Hizmeti" programı kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife ile de görüştüğünü açıkladı.

Pompeo'nun, Bahreyn ile kurulan güçlü ortaklık ve bölgede barış ve huzurun geliştirilmesi konusunda Bahreyn'in verdiği çabalardan dolayı el Halife'ye teşekkür ettiğini aktaran Ortagus, şunları söyledi:

"Bakan Pompeo ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerginliği ve denizlerdeki dolaşım özgürlüğünü arttırmak için daha güçlü deniz güvenliği oluşturma ihtiyacını ele aldı. Ayrıca, İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek ve dini özgürlüğü teşvik etmek de dahil olmak üzere çeşitli ikili ve bölgesel sorunlar tartışıldı."
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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 05:08
  1. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
  2. Bahreyn
  3. Doğu Akdeniz
  4. enerji
  5. YUNANİSTAN

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