0553 313 94 23

Pompeo, Venezuela'daki Amerikalı diplomatların çekilmeyeceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını duyurdu- Bakan Pompeo:- "ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi ilan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor"

24 Ocak 2019 Perşembe 06:24
Pompeo, Venezuela'daki Amerikalı diplomatların çekilmeyeceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını açıkladı.

Bakan Pompeo, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, Venezuela'da başkanlığını ilan eden Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini belirten Pompeo, "Başkan Guaido’ya geçici bir hükümet kurması ve anayasal görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra ABD ve diğer ülkelerle olan diplomatik statülerinin belirlenmesi konusunda destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Guaido'nun Maduro'nun açıklamasından sonra yazılı açıklama yaparak Amerikalı diplomatların Venezuela'da kalabileceğini belirtmesine memnun olduklarını kaydetti.

Amerikalı diplomatların Venezuela'dan geri çekilmeyeceğini vurgulayan Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi ilan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 06:24
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Venezuela
  3. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  4. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    2. "Trump dünyayı ve ABD'yi twitter..
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Kaçakçıların korkulu rüyası
    5. Büyükelçi Kılıç'tan Amerikalı senatöre..
    6. Instagram’dan darbe girişimine destek
    7. Fiyatı el yakıyor! Yüzde 20 zam..
    8. ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
    10. Edirnekapı’da metrobüsün kazası
    11. AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması!..
    12. Pompeo, Venezuela'daki Amerikalı..
    13. Hayri İnönü’den manidar Mustafa..
    14. 'Marketlerin yerini kooperatifler..
    15. Fenerbahçe'nin transferi İstanbul'da!
    16. Dehşete düşürmüştü... DNA ele verdi
    17. Suç makinesi yakalandı
    18. Maduro'danseferberlik çağrısı
    19. O iddia gerginliğe neden oldu.....
    20. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!