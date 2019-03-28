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Pompeo ve Bolton'dan Maduro'ya Rusya ve Küba baskısı

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu kamu görevinden uzaklaştırma kararı almasına, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tepki gösterdi- Pompeo ile Bolton, Rusya ve Küba üzerinden Maduro'ya eleştirilerde bulundu

28 Mart 2019 Perşembe 23:54
Pompeo ve Bolton'dan Maduro'ya Rusya ve Küba baskısı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kamu görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Pompeo ve Bolton, Venezuela yönetiminin Guaido'yu 15 yıl kamu görevinden uzaklaştırma kararının ardından yaptıkları Twitter paylaşımlarında, Rusya ve Küba üzerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya eleştirilerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Pompeo, "Maduro, 'ellerinizi Venezuela'dan çekin' çağrıları yaparken, bir taraftan da Küba ve Rusya'dan güvenlik güçlerini davet ediyor. Böylece o (Maduro) ve çavuş ahbapları, Venezuela'yı yağmalamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Venezuelalı kurumların egemenlikleri için seslerini yükseltme çağrısı yapan Pompeo, "Rusya ve Küba ellerinizi Venezuela'dan çekin." dedi.

- Bolton'dan Venezuela Savunma Bakanına çağrı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e çağrıda bulundu.

Bolton, "General Lopez: Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB), Venezuela halkını Maduro'nun ortakları tarafından uygulanan şiddetten korumak, Küba'ya daha fazla boyun eğilmesinin önüne geçmek, anayasal düzeni Maduro'nun demokrasi gaspından korumak için tarihi bir rolü ve fırsatı var. Doğru olanı yapın." mesajını paylaştı.

- Guaido'nun kamu görevinden men edilmesi

Venezuela Devlet Denetçiliği, bugün ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu mal beyanı ve harcalamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle kamu görevinden 15 yıl süreyle men ettiğini açıklamıştı.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

- Venezuela'daki Rus varlığı

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:54
  1. John Bolton
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