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Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den "barış görüşmesi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, telefon görüşmesinde ülkedeki barış sürecini ele aldı- ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Kabil'e gittiği belirtildi

26 Temmuz 2019 Cuma 01:56
Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den "barış görüşmesi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin telefonla görüşerek Afganistan'da barışın sağlanması konusunu ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığıdan, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Görüşmede tarafların Afganistan'daki savaşın sonlandırılması konusunu ele aldığı ve Pompeo'nun Gani'ye, ABD'nin Güney Asya stratejisine dair herhangi bir değişiklik olmadığı teminatını verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın barış görüşmeleri kapsamında atılacak adımları görüşmek üzere Kabil'e gittikleri belirtildi.

Gani'nin de Pompeo'ya çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve ülkede istikrar ve barışın sağlanması için ABD ile çalışmakta kararlı olduğunu söylediği bildirildi.

- Afganistan'daki barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 01:56
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Afganistan
  3. barış süreci
  4. Taliban

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