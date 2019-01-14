0553 313 94 23

Pompeo, Umman Sultanı Kabus ile bölgesel gelişmeleri görüştü

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:34
Pompeo, Umman Sultanı Kabus ile bölgesel gelişmeleri görüştü

MASKAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Umman'da Sultan Kabus Bin Said ile bölgesel konuları görüştü.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Umman Sultanı Kabus ikili ilişkileri görüşmek üzere Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.

İkili ayrıca, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ile bu bağlamdaki çabaları ele aldı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:34
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Umman Sultanı Kabus bin Said

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu
    2. Taksicilerden UKOME'ye tepki
    3. Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen..
    4. Silah çektikleri kişinin kim olduğunu..
    5. Kars'ta minibüs devrildi: 7 yaralı
    6. GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü..
    7. Memur maaş zammı 2019 hangi memur ne..
    8. Kız çocuğunun hastane tuvaletindeki..
    9. Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı..
    10. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kolide..
    11. Down sendromlu Aynur'un "öğretmenlik"..
    12. Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı!
    13. Avrupa'nın gözü bu oylamada! Karar..
    14. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı..
    15. Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
    16. Moody's'den Avro Bölgesi'ne ilişkin..
    17. Zarif: "Irak'a yönelik vizeyi..
    18. Diyarbakır'da terör operasyonu!..
    19. Pompeo, Umman Sultanı Kabus ile..
    20. Younes Belhanda Galatasaray'dan gidiyor
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!