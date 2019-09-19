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Pompeo sert konuştu: "İran'ın tehditkar davranışı tolere edilmeyecek"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ve tolere edilmeyeceğini söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 07:21
Pompeo sert konuştu: "İran'ın tehditkar davranışı tolere edilmeyecek"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

"İran'ın tehditkar davranışı tolere edilmeyecek"

Pompeo görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın petrol altyapısına yapılan eşi benzeri görülmemiş saldırı için Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. ABD, saldırılara karşın Suudi Arabistan'ın yanında duruyor ve kendini savunma hakkını destekliyor. İran rejiminin tehditkar davranışı tolere edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompoe-Muhammed bin Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan son saldırıları ele aldı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan ve Veliaht Prens, bu saldırının sadece Suudi vatandaşlarını değil aynı zamanda bu ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarını da tehlikeye attığı ve ülkedeki petrol üretim zincirini tehdit ettiği konusunda da mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, iki ismin "İran'a karşı uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiği" hususuna vurgu yaptıkları ve İran'ın bölgedeki eylemlerine karşı durulması çağrısında bulundukları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da son olarak İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatını vermişti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 07:18
  1. Mike Pompeo
  2. Muhammed bin Selman
  3. iran

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