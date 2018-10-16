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Pompeo, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

16 Ekim 2018 Salı 15:59
Pompeo, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad'a temaslarına devam ediyor.

Pompeo, temasları kapsamında ilk olarak Suudi mevkidaşı Adil el Cübeyr ardından da Kral Selman ile bir araya geldi.

Pompeo, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Kaşıkçı'nın durumunu ele alan ikili, Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun Suudi Kral'a şeffaf ve detaylı soruşturmaya bağlı kaldıklarından ötürü teşekkür ettiği ifade edilmişti

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:59
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  2. Muhammed Bin Selman
  3. Suudi Arabistan
  4. ABD
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