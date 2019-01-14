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Pompeo Orta Doğu turunun son durağı Umman'da

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:05
Pompeo Orta Doğu turunun son durağı Umman'da

MASKAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turunun son durağı Umman'a geldi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, başkent Maskat'a gelen Pompeo'yu Umman Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Yusuf bin Alevi ile ABD'nin Maskat Büyükelçisi Marc J. Sievers karşıladı.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:05
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Umman

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