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Pompeo Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

10 Ocak 2019 Perşembe 14:42
Pompeo Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

KAHİRE (AA) - Orta Doğu turu kapsamında dün akşam Mısır’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Şükri ve Pompeo başkent Kahire’de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Mısır-ABD ilişkileri ve çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

Görüşmede, uluslararası konuların yanı sıra Suriye, Filistin, Libya ve Yemen’deki gelişmeler gibi bölgesel meseleler ile terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ve Pompeo’nun ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başlamış ardından Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Pompeo, Bağdat ziyaretinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçmişti.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:42
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