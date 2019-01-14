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Pompeo, Kral Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:34
Pompeo, Kral Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Orta Doğu turu kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile bölgesel konuları görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Pompeo'yu başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmeler bağlamındaki çabalar ele alındı.

- Pompeo Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Bin Selman'ın Yemame Sarayı'ndaki ofisinde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ile bu bağlamdaki çabaların ele alındığı ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın değerlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu görüşmelere Suudi Arabistan tarafından Washington Büyükelçisi Halid bin Selman, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz el-Assaf, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD tarafından ise Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Veliaht Prens Bin Selman ile Yemen'deki çekişmelere son vermenin tek yolu olan kapsamlı siyasi çözümün kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Yemen'deki ateşkese ve İsveç'te imzalanan anlaşma maddelerine bağlılığın önemi konusunda fikir birliğine varan Pompeo ile Bin Selman'ın, özellikle Hudeyde'deki ateşkesin önemine vurgu yaptıkları aktarıldı.

- Pompeo Orta Doğu turunu yarıda kesecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği bildirildi.

Göreve başladığı tarihten bu yana gerçekleştirdiği ikinci Orta Doğu turu kapsamında dün Katar'dan Suudi Arabistan'a geçen Pompeo, Riyad'da Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman tarafından karşılanmıştı.

Cubeyr ve Pompeo, karşılama töreninden sonra ABD-Suudi Arabistan ilişkileri ile ortak konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:34
  1. bin Selman
  2. Kral Selman
  3. Mike Pompeo
  4. Suudi Arabistan

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