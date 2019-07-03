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Pompeo, Kazak mevkidaşı Atamkulov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kazak mevkidaşı Beybut Atamkulov, Washington'da bir araya geldi- Görüşmede Pompeo, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev liderliğinde ikili ilişkilerin daha da güçleneceği vurgusunu yaptı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 04:48
Pompeo, Kazak mevkidaşı Atamkulov ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazak mevkidaşı Beybut Atamkulov ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev öncülüğünde daha da gelişeceğini vurguladı.

Bakan Pompeo, Kazakistan Dışişleri Bakanı Atamkulov ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki bakan arasındaki görüşmenin çok olumlu ve yapıcı geçtiğini belirtti.

Ortagus'un açıklamasına göre Pompeo, görüşmede, Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev liderliğinde ikili ilişkilerin daha da güçleneceği vurgusunu yaptı.

Pompeo ayrıca, Tokayev'in, ülkede temel insan haklarının korunmasına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kazakistan'ın Suriye'de savaşan vatandaşlarını geri kabul etme konusundaki çabasını takdir ettiklerini kaydeden Pompeo, bu ülkenin Afganistan'daki barış sürecine yaptığı katkılardan da övgüyle bahsetti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 04:48
  1. ABD
  2. Kazakistan
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