Pompeo ile Guterres Yemen ve Venezuela'yı görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Yemen ve Venezuela konularını görüşmek için bir araya geldi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ve Venezuela konularını görüştü.

BM binasında Guterres’in ofisinde gerçekleşen görüşmenin 35 dakika sürdüğü bildirildi.

ABD tarafının talebiyle 6 saatten daha kısa bir süre içinde gerçekleştiği belirtilen görüşmeden önce ve sonra Pompeo, BM’de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Guterres ile Pompeo'nun Yemen’deki durumu ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Guterres ile Pompeo'nun, Yemen konusunda özellikle Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasını bekledikleri, tarafların Hudeyde’den geri çekilmesi ve askerlerin yeniden konuşlandırılması sürecinin ilk aşamasına başlamasının önemine vurgu yaptıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca ikilinin Venezuela ve bölgedeki durumu da ele aldıkları ifade edildi.

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