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Pompeo Hindistan'ı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakan Narendra Modi ve Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü- Görüşmelerde Yeni Delhi yönetiminin Rusya'dan sipariş ettiği S-400'ler de gündeme geldi

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:24
Pompeo Hindistan'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’yi ziyaret etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bakan Pompeo, ziyarette Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile görüştü.

Pompeo’nun ziyaretinde, Hindistan’ın Rusya’yla yaptığı S-400 anlaşması, ABD’nin İran’dan petrol ithalatına yönelik yaptırımları, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, ABD’de uzmanlık gerektiren mesleklerde özel izinle çalışan Hindistan vatandaşlarını etkileyecek H-1B vize düzenlemesi ve terörizm konularının gündeme geldiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, iki ülkenin doğal stratejik ortak olduğunu ve Pompeo’nun ziyaretiyle ABD'nin, dünyanın en büyük demokratik ülkesi ile stratejik ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediği belirtilmişti.

- S-400'ler sorunu

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınması konusunda ABD ile yaşanan tartışmada, Hint tarafının kendi pozisyonunu ABD'ye açıklamakta başarılı olduğu ve ABD tarafının da Yeni Delhi’nin bu konudaki ihtiyacını anlayışla karşıladığı ileri sürüldü.

Haberlere göre, Hindistan, Rusya ile savunma sanayisi alanında uzun yıllara dayanan iş birliğini bozmayı düşünmediğini muhataplarına aktardı.

Hint yetkililer, S-400’ler konusunda ABD yaptırımlarından muaf olma kriterlerini karşıladıklarını düşünüyor.

İki günlük ziyaret için salı akşamı Hindistan’a gelen Pompeo, buradaki temaslarının ardından Japonya’daki G20 zirvesine katılmak üzere Osaka’ya hareket edecek. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:24
  1. ABD
  2. Hindistan
  3. S-400

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