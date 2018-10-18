Pompeo: Erdoğan sonucunu açıklayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorulan soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmanın sonuçlarını açıklayarak, kendilerini de bilgilendireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bu soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Hepimiz göreceğiz, Suudi Arabistan'ın atacağı adımları göreceğiz" dedi. Pompeo ayrıca, Kaşıkçı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Suudilere 'birkaç gün daha verilmesi gerektiğini' belirtti.