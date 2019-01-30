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Pompeo Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Messahel, "4. ABD-Cezayir Stratejik Diyalog" kapsamında ABD-Cezayir ilişkilerini ele aldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:38
Pompeo Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Messahel, ABD-Cezayir ilişkilerini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da "4. ABD-Cezayir Stratejik Diyalog" toplantıları kapsamında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanların iki ülke arasındaki ortaklık ve gelecekteki iş birliğini görüştüğü belirtilirken, "Her iki hükümet, bölgesel istikrar konusundaki ortak çıkarların yanı sıra Mağrip El Kaidesi (AQIM) ve DEAŞ gibi terörist gruplarla mücadele için iş birliğini sürdürme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Bakanların ayrıca serbest ve karşılıklı ticaret faaliyetlerinin arttırılması, iki ülke arasındaki kültürel ve eğitimsel programların teşvik edilmesi gibi alanlarda da ortak çalışma taahhütünde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Messahel ve Pompeo, ABD ile Cezayir arasındaki uzun süredir devam eden ilişkiye olan bağlılıklarını vurgularken, Stratejik Diyalog kapsamında karşılıklı fikir alışverişlerinin devam edeceğini belirttiler." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 00:38
  1. 4. ABD-Cezayir Stratejik Diyalogu
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Abdulkadir Messahel

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