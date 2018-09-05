Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin flaş açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddesi İdlib oldu. Esad rejiminin İdlib'e yönelik operasyonunun, Suriye'deki çatışmayı tırmandıracağı konusunda iki bakanın hemfikir olduğu bildirildi.

Görüşmede, casus Brunson gerilimi de ele alındı. Büyükelçilik açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının önemini vurguladı" ifadesi yer aldı.